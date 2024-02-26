Церковный праздник 26 февраля: о чем просят в день памяти святителя Порфирия Газского

Святитель Порфирий родился в городе Газе (ныне Палестина) около 347 года. С юности он стремился к духовной жизни, изучал Священное Писание и подвизался в аскетизме. В 378 году Порфирий был рукоположен во епископа Газского.

Святитель Порфирий был мудрым и справедливым архипастырем. Он заботился о своей пастве, строил храмы, основывал монастыри. За свою ревность к вере он был заключен язычниками, но впоследствии освобожден.

Святитель Порфирий скончался около 420 года. Его мощи хранятся в кафедральном соборе города Газа.

В этот день также по старому церковному календарю почитается память преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в VI веке и прославившегося даром чудотворения.

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Традиции 26 февраля