Церковный праздник 26 февраля: о чем просят в день памяти святителя Порфирия Газского

26 февраля по новому стилю (13 февраля по старому стилю) православная церковь чтит память святителя Порфирия Газского. За стариком вспоминают Мартиниана Кесарийского.
Святитель Порфирий родился в городе Газе (ныне Палестина) около 347 года. С юности он стремился к духовной жизни, изучал Священное Писание и подвизался в аскетизме. В 378 году Порфирий был рукоположен во епископа Газского.
Святитель Порфирий был мудрым и справедливым архипастырем. Он заботился о своей пастве, строил храмы, основывал монастыри. За свою ревность к вере он был заключен язычниками, но впоследствии освобожден.
Святитель Порфирий скончался около 420 года. Его мощи хранятся в кафедральном соборе города Газа.
В этот день также по старому церковному календарю почитается память преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в VI веке и прославившегося даром чудотворения.
Более подробно об этом святом можно прочитать по этой ссылке.
Традиции 26 февраля
- 26 февраля, в день памяти святителя Порфирия, верующие обращаются с молитвами об исцелении и здоровье для родных и близких. Это день, когда люди просят укрепить свою веру и надеются на чудо.
- Традиционно, в этот день также подкармливают птиц, возвращающихся из теплых стран, символизируя гостеприимство и заботу о природе. Считается, что добрые поступки и уборка дома привлекают благо и гармонию в семью.
- Сегодня также отмечают именины Анны, Ивана, Николая, Петра, Порфирия, Сергея и Севастиана. Это особый день для тех, кто носит эти имена, ведь по церковному календарю они чествуют своих небесных покровителей.
- В день памяти святителя Порфирия верующие молятся о даровании им мудрости, справедливости и милосердия.
- В этот день нельзя ругаться, ссориться, обманывать и злословить.
- По народным верованиям, 26 февраля зима окончательно идет, а на ее место приходит весна.