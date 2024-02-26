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Церковный праздник 26 февраля: о чем просят в день памяти святителя Порфирия Газского

Церковный праздник 26 февраля: о чем просят в день памяти святителя Порфирия Газского

26 февраля по новому стилю (13 февраля по старому стилю) православная церковь чтит память святителя Порфирия Газского. За стариком вспоминают Мартиниана Кесарийского.

Святитель Порфирий родился в городе Газе (ныне Палестина) около 347 года. С юности он стремился к духовной жизни, изучал Священное Писание и подвизался в аскетизме. В 378 году Порфирий был рукоположен во епископа Газского.

Святитель Порфирий был мудрым и справедливым архипастырем. Он заботился о своей пастве, строил храмы, основывал монастыри. За свою ревность к вере он был заключен язычниками, но впоследствии освобожден.

Святитель Порфирий скончался около 420 года. Его мощи хранятся в кафедральном соборе города Газа.

В этот день также по старому церковному календарю почитается память преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в VI веке и прославившегося даром чудотворения.

Более подробно об этом святом можно прочитать по этой ссылке.

Традиции 26 февраля

  • 26 февраля, в день памяти святителя Порфирия, верующие обращаются с молитвами об исцелении и здоровье для родных и близких. Это день, когда люди просят укрепить свою веру и надеются на чудо.
  • Традиционно, в этот день также подкармливают птиц, возвращающихся из теплых стран, символизируя гостеприимство и заботу о природе. Считается, что добрые поступки и уборка дома привлекают благо и гармонию в семью.
  • Сегодня также отмечают именины Анны, Ивана, Николая, Петра, Порфирия, Сергея и Севастиана. Это особый день для тех, кто носит эти имена, ведь по церковному календарю они чествуют своих небесных покровителей.
  • В день памяти святителя Порфирия верующие молятся о даровании им мудрости, справедливости и милосердия.
  • В этот день нельзя ругаться, ссориться, обманывать и злословить.
  • По народным верованиям, 26 февраля зима окончательно идет, а на ее место приходит весна.
Фото аватара
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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