Церковне свято 26 лютого: про що просять в день пам’яті святителя Порфирія Газського

Святитель Порфирій народився в місті Газі (нині Палестина) близько 347 року. З юності він прагнув до духовного життя, вивчав Святе Письмо і подвизався в аскетизмі. У 378 році Порфирій був рукоположений в єпископа Газського.

Святитель Порфирій був мудрим і справедливим архіпастирем. Він дбав про свою паству, будував храми, засновував монастирі. За свою ревність до віри він був ув’язнений язичниками, але згодом звільнений.

Святитель Порфирій помер близько 420 року. Його мощі зберігаються в кафедральному соборі міста Гази.

Цього дня також за старим церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Мартиніана Кесарійського, який жив у VI столітті і прославився даром чудотворення.

Більш детально про цього святого можна прочитати за цим посиланням.

Традиції 26 лютого