Церковне свято 26 лютого: про що просять в день пам’яті святителя Порфирія Газського

26 лютого за новим стилем (13 лютого за старим стилем) православна церква вшановує пам’ять святителя Порфирія Газського. За старим згадують Мартиніана Кесарійського.
Святитель Порфирій народився в місті Газі (нині Палестина) близько 347 року. З юності він прагнув до духовного життя, вивчав Святе Письмо і подвизався в аскетизмі. У 378 році Порфирій був рукоположений в єпископа Газського.
Святитель Порфирій був мудрим і справедливим архіпастирем. Він дбав про свою паству, будував храми, засновував монастирі. За свою ревність до віри він був ув’язнений язичниками, але згодом звільнений.
Святитель Порфирій помер близько 420 року. Його мощі зберігаються в кафедральному соборі міста Гази.
Цього дня також за старим церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Мартиніана Кесарійського, який жив у VI столітті і прославився даром чудотворення.
Більш детально про цього святого можна прочитати за цим посиланням.
Традиції 26 лютого
- 26 лютого, в день пам’яті святителя Порфирія, віруючі звертаються з молитвами про зцілення та здоров’я для рідних і близьких. Це день, коли люди просять зміцнити свою віру і сподіваються на диво.
- Традиційно, у цей день також підгодовують птахів, які повертаються з теплих країн, символізуючи гостинність та турботу про природу. Вважається, що добрі вчинки та прибирання в домі привертають благо та гармонію в сім’ю.
- Сьогодні також відзначають іменини Ганни, Івана, Миколая, Петра, Порфирія, Сергія та Севастіяна. Це особливий день для тих, хто носить ці імена, адже за церковним календарем вони вшановують своїх небесних покровителів.
- У день пам’яті святителя Порфирія віруючі моляться про дарування їм мудрості, справедливості і милосердя.
- Цього дня не можна лаятися, сваритися, обманювати і лихословити.
- За народними віруваннями, 26 лютого зима остаточно йде, а на її місце приходить весна.