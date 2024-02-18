Новости Одессы и Одесской области

Церковный праздник 18 февраля: чью память чествуют по новому и старому календарю

Церковный праздник 18 февраля: чью память чествуют по новому и старому календарю

В воскресенье, 18 февраля, по новому календарю (ПЦУ) православные отмечают день памяти святителя Агапита Синадского и святителя Льва І, папы Римского. По старому календарю (УПЦ) – святой мученицы Агафьи Сицилийской. Эти святые были выдающимися духовными наставниками и защитниками христианской веры.

История святителя Агапита Синадского

Святой Агапит был епископом Синады, города во Фригии, и прославился своими аскетическими подвигами, чудотворными исцелениями и пророческим даром.

Он происходил из христианской семьи в Каппадокии (сейчас территория Турции). Будущий святой с детства стремился к монашеской жизни и поступил в монастырь, где служил всем братьям и учился у святого Памфила, мученика и ученика Оригена.

Еще юноша был сильным и мужественным воином, служившим в войске императора Ликиния, но не изменивший своей вере во время гонений на христиан.

После возвращения к монашеской жизни святой Агапит впоследствии стал епископом Синадским. Он мудро управлял своей паствой. По молитвам святого совершались множественные чудеса. Агапит также имел дар пророчества и предвидел предстоящие события. Одним из его самых известных чудес было изменение русла реки Меандр, затоплявшей поля и нивы. Святой Агапит помолился, и река начала течь по другому пути, образуя зигзагообразные повороты.

Святой Агапит скончался в Синаде (ныне Шухут) в глубокой старости. Он был похоронен в соборе святой Марии, где хранятся его мощи.

Святой Лев Первый Великий

Святой Лев был папой Римским с 440 по 461 год. Он был великим реформатором и организатором церковной жизни, выдающимся богословом и проповедником, оставившим много посланий и речей, свидетельствующих о его глубоком понимании христианской доктрины.

Святой Лев особенно заслужил почитание за оборону учения о личности Христа на Халкедонском Соборе в 451 году, где он предложил знаменитый Символ веры, что Иисус Христос имел ту же сущность, что и люди, и божественную одновременно, и что обе Его природы (человеческая и божественная) существуют нераздельно, и не сливаясь, не будучи поглощены друг другом.

Праздник 18 февраля по старому календарю

Этот день известен как Агафья, в честь святой мученицы Агафьи Сицилийской, пострадавшей за христианскую веру в 251 году. О ее жизни читайте в публикации: Церковный праздник 5 февраля — чью память чтят верующие в этот день

На заглавном фото Папа Лев I Великий

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить