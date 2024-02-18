Церковный праздник 18 февраля: чью память чествуют по новому и старому календарю

В воскресенье, 18 февраля, по новому календарю (ПЦУ) православные отмечают день памяти святителя Агапита Синадского и святителя Льва І, папы Римского. По старому календарю (УПЦ) – святой мученицы Агафьи Сицилийской. Эти святые были выдающимися духовными наставниками и защитниками христианской веры.
История святителя Агапита Синадского
Святой Агапит был епископом Синады, города во Фригии, и прославился своими аскетическими подвигами, чудотворными исцелениями и пророческим даром.
Он происходил из христианской семьи в Каппадокии (сейчас территория Турции). Будущий святой с детства стремился к монашеской жизни и поступил в монастырь, где служил всем братьям и учился у святого Памфила, мученика и ученика Оригена.
Еще юноша был сильным и мужественным воином, служившим в войске императора Ликиния, но не изменивший своей вере во время гонений на христиан.
После возвращения к монашеской жизни святой Агапит впоследствии стал епископом Синадским. Он мудро управлял своей паствой. По молитвам святого совершались множественные чудеса. Агапит также имел дар пророчества и предвидел предстоящие события. Одним из его самых известных чудес было изменение русла реки Меандр, затоплявшей поля и нивы. Святой Агапит помолился, и река начала течь по другому пути, образуя зигзагообразные повороты.
Святой Агапит скончался в Синаде (ныне Шухут) в глубокой старости. Он был похоронен в соборе святой Марии, где хранятся его мощи.
Святой Лев Первый Великий
Святой Лев был папой Римским с 440 по 461 год. Он был великим реформатором и организатором церковной жизни, выдающимся богословом и проповедником, оставившим много посланий и речей, свидетельствующих о его глубоком понимании христианской доктрины.
Святой Лев особенно заслужил почитание за оборону учения о личности Христа на Халкедонском Соборе в 451 году, где он предложил знаменитый Символ веры, что Иисус Христос имел ту же сущность, что и люди, и божественную одновременно, и что обе Его природы (человеческая и божественная) существуют нераздельно, и не сливаясь, не будучи поглощены друг другом.
Праздник 18 февраля по старому календарю
Этот день известен как Агафья, в честь святой мученицы Агафьи Сицилийской, пострадавшей за христианскую веру в 251 году. О ее жизни читайте в публикации: Церковный праздник 5 февраля — чью память чтят верующие в этот день
На заглавном фото Папа Лев I Великий