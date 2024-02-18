Церковный праздник 18 февраля: чью память чествуют по новому и старому календарю

История святителя Агапита Синадского

Святой Агапит был епископом Синады, города во Фригии, и прославился своими аскетическими подвигами, чудотворными исцелениями и пророческим даром.

Он происходил из христианской семьи в Каппадокии (сейчас территория Турции). Будущий святой с детства стремился к монашеской жизни и поступил в монастырь, где служил всем братьям и учился у святого Памфила, мученика и ученика Оригена.

Еще юноша был сильным и мужественным воином, служившим в войске императора Ликиния, но не изменивший своей вере во время гонений на христиан.

После возвращения к монашеской жизни святой Агапит впоследствии стал епископом Синадским. Он мудро управлял своей паствой. По молитвам святого совершались множественные чудеса. Агапит также имел дар пророчества и предвидел предстоящие события. Одним из его самых известных чудес было изменение русла реки Меандр, затоплявшей поля и нивы. Святой Агапит помолился, и река начала течь по другому пути, образуя зигзагообразные повороты.

Святой Агапит скончался в Синаде (ныне Шухут) в глубокой старости. Он был похоронен в соборе святой Марии, где хранятся его мощи.

Святой Лев Первый Великий

Святой Лев был папой Римским с 440 по 461 год. Он был великим реформатором и организатором церковной жизни, выдающимся богословом и проповедником, оставившим много посланий и речей, свидетельствующих о его глубоком понимании христианской доктрины.

Святой Лев особенно заслужил почитание за оборону учения о личности Христа на Халкедонском Соборе в 451 году, где он предложил знаменитый Символ веры, что Иисус Христос имел ту же сущность, что и люди, и божественную одновременно, и что обе Его природы (человеческая и божественная) существуют нераздельно, и не сливаясь, не будучи поглощены друг другом.

Праздник 18 февраля по старому календарю

Этот день известен как Агафья, в честь святой мученицы Агафьи Сицилийской, пострадавшей за христианскую веру в 251 году. О ее жизни читайте в публикации: Церковный праздник 5 февраля — чью память чтят верующие в этот день

На заглавном фото Папа Лев I Великий