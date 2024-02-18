Церковне свято 18 лютого: чию пам’ять вшановують за новим та старим календарем

Історія святителя Агапіта Синадського

Святий Агапіт був єпископом Синади, міста в Фригії, і прославився своїми аскетичними подвигами, чудотворними исціленнями і пророческим даром.

Він походив з христианської сім’ї в Каппадокії (зараз територія Турції). Майбутній святий змалку прагнув до монашеської життя і вступив до монастиря, де служив всім братам і навчався у святого Памфіла, мученика і учня Оригена.

Ще юнак був сильним і мужнім воїном, який служив у війську імператора Ликинія, але не зрадив своєї віри під час гонінь на християн.

Після повернення до монашеського життя, святий Агапіт згодом став єпископом Синадським. Він мудро управляв своєю паствою. По молитвах святого совершались множинні чудеса. Агапіт також мав дар пророчества і передбачав майбутні події. Одним з його найвідоміших чудес було зміна русла ріки Меандр, яка затопляла поля і ниви. Святий Агапіт помолився, і ріка почала течі по іншому шляху, утворюючи зигзагоподібні повороти.

Святий Агапіт скончався в Синаді (нині Шухут) в глибокій старості. Він був похований в соборі святої Марії, де зберігаються його мощі.

Святий Лев Перший Великий

Святий Лев був папою Римським з 440 по 461 рік. Він був великим реформатором і організатором церковного життя, видатним богословом і проповідником, який залишив багато послань і промов, що свідчать про його глибоке розуміння християнської доктрини.

Святий Лев особливо заслужив собі шану за оборону вчення про особу Христа на Халкедонському Соборі в 451 році, де він запропонував знаменитий Символ віри, що Ісус Христос мав ту саму сутність, що й люди, і що обидві Його природи (людська і божественна) існують нероздільно і не зливаючись, не будучи поглинутими одна одною.

Свято 18 лютого за старим календарем

18 лютого також має свої народні традиції і прикмети. Цей день відомий як Агафія, на честь святої мучениці Агафії Сицилійської, яка постраждала за християнську віру в 251 році. Про її життя читайте в публікації: Церковне свято 5 лютого – чию пам’ять вшановують віряни в цей день

На заголовному фото Папа Лев І Великий