Церковный праздник 5 февраля: чью память чтят верующие в этот день

Кто такая святая Агафья и чья она покровительница

Святая мученица Агафья родилась в знатной семье в Риме. Она была красивой, умной и благочестивой девушкой, решившей посвятить свою жизнь Богу. Она раздавала свое имущество убогим, помогала больным и страдающим, молилась и постилась. Когда в Риме началось гонение на христиан во времена императора Деция, Агафья была арестована как христианка. Она выдержала жестокие пытки, не отказавшись от своей веры.

Агафья скончалась 5 февраля 251 года. Ее мощи перенесены в Катанию на Сицилии, где она почитается как покровительница города – защищает город от вулкана Этна.

Агафья защищает от стихийных бедствий и является покровительницей скота и домашних животных:

Защитница от пожара. С давних времен люди верили, что молитва святой Агафьи может уберечь их дома от огня.

Благословение домашних животных. 5 февраля в храмах освящали хлеб с солью, которыми потом кормили животных, чтобы они были здоровыми.

Поминовение умерших. В этот день было принято ходить на кладбище, молиться за умерших близких и вспоминать их.

Уборка в хлевах, клетках и сараях. Считалось, что это поможет сберечь здоровье домашних животных и защитить их от болезней.

Кто такой святой Феодосий и с чем к нему обращаются

Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в 1633 году в селе Старая Гута на Черниговщине. Он был сыном священника и получил хорошее образование. Юноша поступил в Киево-Печерский монастырь, где стал схимником и получил имя Феодосий. Он служил в разных монастырях, где отличался своим аскетизмом, молитвенностью, возвышением и проповедничеством.

В 1695 году Феодосий стал епископом Черниговским. Он был активным участником церковной жизни, в частности, участвовал в выборах митрополита Киевского. В своей должности Феодосий также занимался благоустройством своей епархии, строительством храмов, открытием школ, помощью бедным и нуждающимся. Он умер 5 февраля 1696 года от простуды во время визита в один из своих приходов.

Его тело было похоронено в Елецком монастыре, где он был настоятелем. В 1896 году он был провозглашен святым, а в 1992 году его мощи были перенесены в Черниговский Спасо-Преображенский собор.

К святому Феодосию обращаются с молитвой о: