Церковный праздник 5 февраля: чью память чтят верующие в этот день

5 февраля — день, когда Православная Церковь Украины чтит память двух святых, которые были примерами веры, любви и милосердия. Это святая мученица Агафья, пострадавшая за Христа в Риме, и святой Феодосий, архиепископ Черниговский, который был выдающимся духовным пастырем и просветителем.
Кто такая святая Агафья и чья она покровительница
Святая мученица Агафья родилась в знатной семье в Риме. Она была красивой, умной и благочестивой девушкой, решившей посвятить свою жизнь Богу. Она раздавала свое имущество убогим, помогала больным и страдающим, молилась и постилась. Когда в Риме началось гонение на христиан во времена императора Деция, Агафья была арестована как христианка. Она выдержала жестокие пытки, не отказавшись от своей веры.
Агафья скончалась 5 февраля 251 года. Ее мощи перенесены в Катанию на Сицилии, где она почитается как покровительница города – защищает город от вулкана Этна.
Агафья защищает от стихийных бедствий и является покровительницей скота и домашних животных:
- Защитница от пожара. С давних времен люди верили, что молитва святой Агафьи может уберечь их дома от огня.
- Благословение домашних животных. 5 февраля в храмах освящали хлеб с солью, которыми потом кормили животных, чтобы они были здоровыми.
- Поминовение умерших. В этот день было принято ходить на кладбище, молиться за умерших близких и вспоминать их.
- Уборка в хлевах, клетках и сараях. Считалось, что это поможет сберечь здоровье домашних животных и защитить их от болезней.
Кто такой святой Феодосий и с чем к нему обращаются
Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в 1633 году в селе Старая Гута на Черниговщине. Он был сыном священника и получил хорошее образование. Юноша поступил в Киево-Печерский монастырь, где стал схимником и получил имя Феодосий. Он служил в разных монастырях, где отличался своим аскетизмом, молитвенностью, возвышением и проповедничеством.
В 1695 году Феодосий стал епископом Черниговским. Он был активным участником церковной жизни, в частности, участвовал в выборах митрополита Киевского. В своей должности Феодосий также занимался благоустройством своей епархии, строительством храмов, открытием школ, помощью бедным и нуждающимся. Он умер 5 февраля 1696 года от простуды во время визита в один из своих приходов.
Его тело было похоронено в Елецком монастыре, где он был настоятелем. В 1896 году он был провозглашен святым, а в 1992 году его мощи были перенесены в Черниговский Спасо-Преображенский собор.
К святому Феодосию обращаются с молитвой о:
- Исцеление от различных заболеваний, особенно онкологических. Существует много свидетельств о чудодейственных исцелениях, происходивших у мощей святителя.
- Защита от клеветы, ненависти и вражды. Феодосий Черниговский известен своим милосердием и состраданием, поэтому люди просят его помощи в преодолении жизненных проблем.
- Решение сложных семейных ситуаций. Святой Феодосий может помочь в налаживании отношений между членами семьи, дать мудрость и терпение.
- Укрепление ума детей. Родители молятся Феодосию Черниговскому, чтобы их дети успешно учились, были умными и воспитанными.