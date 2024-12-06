Церковні свята 6 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 6 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
6 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських.
Що це за день
Святий Миколай, архієпископ Мир Лікійських, відомий як один із найбільш шанованих святих християнства. Народжений у III столітті в місті Патара (нині територія Туреччини), він здобув славу своєю добротою, милосердям і допомогою тим, хто перебував у скруті. Його життя було сповнене благодійних вчинків, а дива, які приписують святому, зміцнили віру багатьох людей. Він врятував моряків під час бурі, захистив несправедливо засуджених і став прикладом турботи про бідних. Особливо відомою є історія про те, як Миколай таємно підкинув золото у дім нужденного чоловіка, врятувавши його дочок від продажу в рабство.
Будучи єпископом у Мирі (сучасний Демре), Миколай активно служив своїй пастві, проповідуючи християнські цінності. Його щедрість і співчуття здобули йому любов далеко за межами Лікії, зробивши святого символом допомоги та благодійності. Після своєї смерті він був канонізований і став покровителем дітей, моряків і мандрівників.
Що не можна робити 6 грудня
- Не слід шити, займатися ремонтом або прати.
- Не можна сваритися з близькими людьми.
- Забороняється давати і брати в борг.
Народні прикмети 6 грудня
- дивилися, який сьогодні день: вітер змітає сніг з дороги — шляхи ще стояти не будуть (до відлиги);
- на деревах іній — чекайте на багатий урожай наступного року;
- скільки випало снігу на Миколая, стільки трави буде у травні;
- мороз і сонце — буде поганий урожай наступного року.
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