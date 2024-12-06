Церковні свята 6 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

6 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських.

Що це за день

Святий Миколай, архієпископ Мир Лікійських, відомий як один із найбільш шанованих святих християнства. Народжений у III столітті в місті Патара (нині територія Туреччини), він здобув славу своєю добротою, милосердям і допомогою тим, хто перебував у скруті. Його життя було сповнене благодійних вчинків, а дива, які приписують святому, зміцнили віру багатьох людей. Він врятував моряків під час бурі, захистив несправедливо засуджених і став прикладом турботи про бідних. Особливо відомою є історія про те, як Миколай таємно підкинув золото у дім нужденного чоловіка, врятувавши його дочок від продажу в рабство.

Будучи єпископом у Мирі (сучасний Демре), Миколай активно служив своїй пастві, проповідуючи християнські цінності. Його щедрість і співчуття здобули йому любов далеко за межами Лікії, зробивши святого символом допомоги та благодійності. Після своєї смерті він був канонізований і став покровителем дітей, моряків і мандрівників.

Що не можна робити 6 грудня

Не слід шити, займатися ремонтом або прати.

Не можна сваритися з близькими людьми.

Забороняється давати і брати в борг.

Народні прикмети 6 грудня

дивилися, який сьогодні день: вітер змітає сніг з дороги — шляхи ще стояти не будуть (до відлиги);

на деревах іній — чекайте на багатий урожай наступного року;

скільки випало снігу на Миколая, стільки трави буде у травні;

мороз і сонце — буде поганий урожай наступного року.

Читайте також: