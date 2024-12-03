Церковные праздники 3 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

3 декабря в церковном календаре — день памяти святого пророка Софонии.

Что это за день

Святой пророк Софония, живший в VII веке до нашей эры, является одним из двенадцати малых пророков, чьи книги вошли в Ветхий Завет. Его деятельность пришлась на период царствования Иосии, царя Иудеи. Софония обращался к народу с предупреждениями о последствиях их грехов и отступничества от Бога, призывая к покаянию. Он подчеркивал, что верность Господу может спасти от Божьего суда, который ожидал как Иудею, так и другие народы.

Пророк также не только предостерегал, но и дарил надежду. Он говорил о будущем восстановлении и благодати для тех, кто останется верным Богу. В своей книге, которая состоит из трех глав, Софония описывает как Божью справедливость, так и милосердие.

Что нельзя делать 3 декабря

Не стоит думать только о материальном.

Нельзя бездельничать, избегать труда.

Запрещается много писать или говорить.

Народные приметы 3 декабря

смотрели, какой сегодня день: дрова в печи сильно трещат — будут морозы;

звезды ночью мерцают — придет сильная метель;

мало снега нападало — в следующем году ждите плохого урожая;

снегирь чирикает под окном — к оттепели.

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