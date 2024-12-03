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Церковні свята 3 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 3 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 3 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

3 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Софонії.

Що це за день

Святий пророк Софонія, який жив у VII столітті до нашої ери, є одним із дванадцяти малих пророків, чиї книги увійшли до Старого Завіту. Його діяльність припала на період царювання Йосії, царя Юдеї. Софонія звертався до народу з попередженнями про наслідки їхніх гріхів і відступництва від Бога, закликаючи до покаяння. Він наголошував, що вірність Господу може врятувати від Божого суду, який очікував як на Юдею, так і на інші народи.

Пророк також не лише застерігав, а й дарував надію. Він говорив про майбутнє відновлення та благодать для тих, хто залишиться вірним Богові. У своїй книзі, яка складається з трьох розділів, Софонія описує як Божу справедливість, так і милосердя.

Що не можна робити 3 грудня

  • Не варто думати тільки про матеріальне.
  • Не можна ледарювати, уникати праці.
  • Забороняється багато писати чи говорити.

Народні прикмети 3 грудня

  • дивилися, який сьогодні день: дрова в печі сильно тріщать — будуть морози;
  • зірки вночі мерехтять — прийде сильна завірюха;
  • мало снігу нападало — наступного року чекайте на поганий урожай;
  • снігур цвірінькає під вікном — до відлиги.

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