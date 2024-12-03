Церковні свята 3 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

3 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Софонії.

Що це за день

Святий пророк Софонія, який жив у VII столітті до нашої ери, є одним із дванадцяти малих пророків, чиї книги увійшли до Старого Завіту. Його діяльність припала на період царювання Йосії, царя Юдеї. Софонія звертався до народу з попередженнями про наслідки їхніх гріхів і відступництва від Бога, закликаючи до покаяння. Він наголошував, що вірність Господу може врятувати від Божого суду, який очікував як на Юдею, так і на інші народи.

Пророк також не лише застерігав, а й дарував надію. Він говорив про майбутнє відновлення та благодать для тих, хто залишиться вірним Богові. У своїй книзі, яка складається з трьох розділів, Софонія описує як Божу справедливість, так і милосердя.

Що не можна робити 3 грудня

Не варто думати тільки про матеріальне.

Не можна ледарювати, уникати праці.

Забороняється багато писати чи говорити.

Народні прикмети 3 грудня

дивилися, який сьогодні день: дрова в печі сильно тріщать — будуть морози;

зірки вночі мерехтять — прийде сильна завірюха;

мало снігу нападало — наступного року чекайте на поганий урожай;

снігур цвірінькає під вікном — до відлиги.

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