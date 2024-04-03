Церковные праздники 3 апреля: не оставляйте на ночь немытую посуду

Преподобный Никита Исповедник: помогал заговорить глухонемым

Никита Исповедник жил в VIII–IX веках. Он родился в Кесарии Вифинской (ныне – территория Турции), воспитывался в христианских традициях. В юности он прислуживал в церкви, а со временем принял монашество в Мидикийском монастыре. Спустя 7 лет он стал пресвитером, а затем – игуменом (настоятелем) обители.

Преподобный Никита имел дар исцеления: своей молитвой он помогал заговорить глухонемому, сумасшедшего делал здравомыслящим. При императоре Льве Армянине Никиту Исповедника отправили в тюрьму – за то, что он обличал еретиков и иконоборцев. Но даже там он непрестанно молился и творил чудеса.

Умер преподобный Никита в 824 году, святые мощи его также имеют способность исцелять. Никиту Исповедника считают защитником слабых – детей и больных людей.

Икона «Неувядаемый Цвет»: одна из самых красивых и почитаемых

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» или «Благоуханный Цвет» – одна из самых почитаемых святынь и один из самых красивых образов, излучающий нежность и радость. Он написан примерно в XVI-XVII веке на Афоне, а оригинал иконы находится в Греции на стене в монастыре Преображения.

Пресвятая Богородица изображена по пояс или восседающей на престоле, но обязательно присутствуют цветы – они помещены в вазонах или сплетены в виде гирлянд. Чаще всего Деву Марию изображают с белой лилией, которая символизирует непорочность.

Молитва перед иконой «Неувядаемый Цвет» дает силы и наставляет на праведный путь, помогает сохранить красоту и молодость. Перед образом просят утешения в горе, разрешения семейных проблем. Девушки молятся о счастливом замужестве, женщины – защитить семью от невзгод. Раньше ликом Пресвятой благословляли в день свадьбы молодую невесту. Хотя и считается этот образ Пресвятой женским, молиться перед ним может каждый верующий.

Праздник 3 апреля по старому стилю – день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

У кого именины 3 апреля

Именины сегодня отмечают: Никита, Иосиф, Иоанн, Ксения, Юлия, Марина, Альбина.

Талисманом человека, рожденного 3 апреля, является лазурит. Издавна этот камень являлся символом гармонии и баланса. В древности люди верили, что украшения из лазурита помогают восстановить зрение.

Народные приметы на 3 апреля

В народном календаре 3 апреля – Никита Водопол. По приметам дня судят о погоде:

если сегодня дождь – весна будет поздней и ненастной;

солнечная погода – будет жаркое лето и хороший урожай;

много березового сока – лето будет дождливое;

гром гремит – погода вскоре испортится.

По народным приметам в Никитин день просыпается водяной.

Что можно делать 3 апреля

По народным поверьям в этот день следует угостить водяного – хлебом, кашей, куриными потрохами, и можно идти на рыбалку. Считается, что если умыться отстоянной водой, а затем вылить ее под молодое деревце, то прибавиться сил.

Также с самого утра, еще перед восходом солнца, верующие читали «Отче наш», чтобы уберечься от разных несчастий в течение всего дня.

Что нельзя делать 3 апреля