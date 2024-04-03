Церковні свята 3 квітня: не залишайте на ніч немитий посуд

Преподобний Микита Сповідник: допомагав заговорити глухонімим

Микита Сповідник жив у VIII-IX століттях. Він народився у Кесарії Віфінській (нині – територія Туреччини), виховувався у християнських традиціях. В юності він прислужував у церкві, а згодом прийняв чернецтво в Мідикійському монастирі. Через 7 років він став пресвітером, а потім ігуменом (настоятелем) обителі.

Преподобний Микита мав дар зцілення: своєю молитвою він допомагав заговорити глухонімому, божевільного робив розсудливим. За імператора Лева Вірменина Микиту Сповідника відправили у в’язницю – за те, що він викривав єретиків та іконоборців. Але навіть там він невпинно молився і творив чудеса.

Помер преподобний Микита у 824 році, святі мощі його також мають здатність зцілювати. Микиту Сповідника вважають захисником слабких – дітей та хворих людей.

Ікона «Нев’янучий Цвіт»: одна з найкрасивіших і шанованих

Ікона Божої Матері «Нев’янучий Цвіт» або «Запашний Цвіт» – одна з найшанованіших святинь і один з найкрасивіших образів, що випромінює ніжність і радість. Він написаний приблизно у XVI-XVII столітті на Афоні, а оригінал ікони знаходиться у Греції на стіні у монастирі Преображення.

Пресвята Богородиця зображена до пояса або сидить на престолі, але обов’язково присутні квіти – вони вміщені у вазонах або сплетені у вигляді гірлянд. Найчастіше Діву Марію зображують із білою лілеєю, яка символізує непорочність.

Молитва перед іконою «Нев’янучий Цвіт» дає сили і наставляє на праведний шлях, допомагає зберегти красу та молодість. Перед тим просять розради в горі, вирішення сімейних проблем. Дівчата моляться за щасливе заміжжя, жінки – захистити сім’ю від негараздів. Раніше ликом Пресвятої благословляли у день весілля молоду наречену. Хоч і вважається цей образ Пресвятою жіночою, молитися перед ним може кожен віруючий.

Свято 3 квітня за старим стилем – День пам’яті преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).

У кого іменини 3 квітня

Іменини сьогодні відзначають: Микита, Йосип, Іоанн, Ксенія, Юлія, Марина, Альбіна.

Талісманом людини, народженої 3 квітня, є лазурит. Здавна цей камінь був символом гармонії та балансу. У давнину люди вірили, що прикраси із лазуриту допомагають відновити зір.

Народні прикмети на 3 квітня

У народному календарі 3 квітня – Микита Водопол. За прикметами дня судять про погоду:

якщо сьогодні дощ – весна буде пізньою та непогодною;

сонячна погода – буде спекотне літо та гарний урожай;

багато березового соку – літо буде дощовим;

грім гримить – погода незабаром зіпсується.

За народними прикметами у Нікітин день прокидається водяний.

Що можна робити 3 квітня

По народним повір’ям у цей день слід пригостити водяного – хлібом, кашею, курячими тельбухами, і можна йти на рибалку. Вважається, що якщо вмитися відстояною водою, а потім вилити її під молоде деревце, то побільшає сил.

Також з самого ранку, ще перед сходом сонця, віруючі читали «Отче наш», щоб уберегтися від різних нещасть протягом усього дня.

Що не можна робити 3 квітня