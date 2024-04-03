Новини Одеси та Одеської області

Церковні свята 3 квітня: не залишайте на ніч немитий посуд

Церковні свята 3 квітня: не залишайте на ніч немитий посуд

Сьогодні, 3 квітня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, а також відзначають день пам’яті ікони Божої Матері «Нев’янучий Цвіт». Розповідаємо про заборони та прикмети цього дня.

Преподобний Микита Сповідник: допомагав заговорити глухонімим

Микита Сповідник жив у VIII-IX століттях. Він народився у Кесарії Віфінській (нині – територія Туреччини), виховувався у християнських традиціях. В юності він прислужував у церкві, а згодом прийняв чернецтво в Мідикійському монастирі. Через 7 років він став пресвітером, а потім ігуменом (настоятелем) обителі.

Преподобний Микита мав дар зцілення: своєю молитвою він допомагав заговорити глухонімому, божевільного робив розсудливим. За імператора Лева Вірменина Микиту Сповідника відправили у в’язницю – за те, що він викривав єретиків та іконоборців. Але навіть там він невпинно молився і творив чудеса.

Помер преподобний Микита у 824 році, святі мощі його також мають здатність зцілювати. Микиту Сповідника вважають захисником слабких – дітей та хворих людей.

Ікона «Нев’янучий Цвіт»: одна з найкрасивіших і шанованих

Ікона Божої Матері «Нев’янучий Цвіт» або «Запашний Цвіт» – одна з найшанованіших святинь і один з найкрасивіших образів, що випромінює ніжність і радість. Він написаний приблизно у XVI-XVII столітті на Афоні, а оригінал ікони знаходиться у Греції на стіні у монастирі Преображення.

Пресвята Богородиця зображена до пояса або сидить на престолі, але обов’язково присутні квіти – вони вміщені у вазонах або сплетені у вигляді гірлянд. Найчастіше Діву Марію зображують із білою лілеєю, яка символізує непорочність.

Молитва перед іконою «Нев’янучий Цвіт» дає сили і наставляє на праведний шлях, допомагає зберегти красу та молодість. Перед тим просять розради в горі, вирішення сімейних проблем. Дівчата моляться за щасливе заміжжя, жінки – захистити сім’ю від негараздів. Раніше ликом Пресвятої благословляли у день весілля молоду наречену. Хоч і вважається цей образ Пресвятою жіночою, молитися перед ним може кожен віруючий.

Свято 3 квітня за старим стилемДень пам’яті преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).

У кого іменини 3 квітня

Іменини сьогодні відзначають: Микита, Йосип, Іоанн, Ксенія, Юлія, Марина, Альбіна.

Талісманом людини, народженої 3 квітня, є лазурит. Здавна цей камінь був символом гармонії та балансу. У давнину люди вірили, що прикраси із лазуриту допомагають відновити зір.

Народні прикмети на 3 квітня

У народному календарі 3 квітня – Микита Водопол. За прикметами дня судять про погоду:

  • якщо сьогодні дощ – весна буде пізньою та непогодною;
  • сонячна погода – буде спекотне літо та гарний урожай;
  • багато березового соку – літо буде дощовим;
  • грім гримить – погода незабаром зіпсується.

За народними прикметами у Нікітин день прокидається водяний.

Що можна робити 3 квітня

По народним повір’ям у цей день слід пригостити водяного – хлібом, кашею, курячими тельбухами, і можна йти на рибалку. Вважається, що якщо вмитися відстояною водою, а потім вилити її під молоде деревце, то побільшає сил.

Також з самого ранку, ще перед сходом сонця, віруючі читали «Отче наш», щоб уберегтися від різних нещасть протягом усього дня.

Що не можна робити 3 квітня

  • позичати гроші;
  • лаятись і лихословити;
  • ображатися та ображати слабких;
  • відмовляти у допомозі;
  • забороняється залишати немитий посуд на ніч.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk