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Церковные праздники 29 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 29 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 29 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

29 октября в церковном календаре — день памяти святой преподобномученицы Анастасии.

Что это за день

Родившись в Риме, она потеряла родителей в молодом возрасте, после чего отправилась в Египет, где отдала себя на служение Богу. Ее жизнь была посвящена помощи тем, кто в этом больше всего нуждался — она занималась бедными и больными, пытаясь облегчить их страдания. Ее глубокая вера и духовная сила стали известными среди христиан, ведь ей приписывали дар исцеления, которым она щедро делилась с окружающими.

Анастасия оставалась непоколебимой в своей вере даже во времена жестоких преследований, когда христианство считалось угрозой для римских традиций. Ее стойкость перед лицом опасности и готовность идти на мученическую смерть ради Христа стали примером для многих поколений верующих.

Что нельзя делать 29 октября

  • Нельзя накрывать стол незамужним женщинам.
  • Запрещается оставлять ребенка одного дома.
  • Не стоит сквернословить, ссориться.

Народные приметы 29 октября

  • смотрели, какой сегодня день: вдруг начали каркать вороны — будет мороз;
  • облака низко плывут — к непогоде;
  • на берегу все еще есть листья — к теплым дням;
  • воркуют голуби — погода будет очень теплой.

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