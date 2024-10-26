Церковные праздники 26 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

26 октября в церковном календаре — день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца.

Что это за день

Димитрий Солунский, рожденный в Солуни (современные Салоники, Греция), был отважным военачальником и ревностным христианином, чья жизнь стала символом жертвенности. Его почитают как великомученика, который, не отрекаясь от веры, принял смерть за христианские убеждения. Считается, что он обладал даром исцеления — легенды рассказывают, как святой помогал слепым прозреть, а также избавлял от мучений тех, кто страдал от тяжелых недугов. Этот дар, отраженный в многочисленных рассказах, только усилил почет к святому среди христиан.

Димитрия Мироточца также называют покровителем военных, ведь его жизнь, полная военных подвигов и духовной силы, стала образцом для армейцев. Его образ часто можно увидеть в капелланствах и храмах, где военные обращаются к нему с просьбой о защите и укреплении духа. Его жизненная история побуждает верующих вспоминать о необходимости мужества, справедливости и служения ближним, что делает его фигуру важной для христианских сообществ разных поколений.

Что нельзя делать 26 октября

Не следует физически нагружаться.

Нельзя гладить и стирать белье.

Запрещается сквернословить и ругаться.

Народные приметы 26 октября

смотрели, какой сегодня день: мороз и снег — зима будет холодной;

день теплый — весна будет мягкой и придет рано;

дождь — 21 ноября (на Введение во храм Богородицы) выпадет много снега;

снега еще нет — то и зима еще не придет.

Читайте также: