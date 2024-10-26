Церковні свята 26 жовтня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

26 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця.

Що це за день

Димитрій Солунський, народжений у Солуні (сучасні Салоніки, Греція), був відважним воєначальником і ревним християнином, чиє життя стало символом жертовності. Його шанують як великомученика, що, не зрікаючись віри, прийняв смерть за християнські переконання. Вважається, що він володів даром зцілення — легенди розповідають, як святий допомагав сліпим прозріти, а також позбавляв від мук тих, хто страждав від важких недуг. Цей дар, відображений у численних розповідях, тільки посилив пошану до святого серед християн.

Димитрія Мироточця також називають покровителем військових, адже його життя, сповнене військових подвигів і духовної сили, стало взірцем для армійців. Його образ часто можна побачити в капеланствах і храмах, де військові звертаються до нього з проханням про захист і зміцнення духу. Його життєва історія спонукає віруючих згадувати про необхідність мужності, справедливості та служіння ближнім, що робить його постать важливою для християнських спільнот різних поколінь.

Що не можна робити 26 жовтня

Не слід фізично навантажуватися.

Не можна прасувати і прати білизну.

Забороняється лихословити і лаятися.

Народні прикмети 26 жовтня

дивилися, який сьогодні день: мороз і сніг — зима буде холодною;

день теплий — весна буде м’якою і прийде рано;

дощить — 21 листопада (на Введення в храм Богородиці) випаде багато снігу;

снігу ще немає — то і зима ще не прийде.

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