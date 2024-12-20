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Церковные праздники 20 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 20 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 20 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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20 декабря в церковном календаре — день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца.

Что это за день

Он занимал кафедру в Антиохии и стал одним из ключевых деятелей раннего христианства. Считается, что он родился около 35 года нашей эры и был учеником апостола Петра, что определило его духовный путь. Его послания, полные веры в божественную природу Иисуса Христа, остаются важными для христианской теологии.

Игнатий Богоносец известен своим непоколебимым свидетельством веры даже в самые тяжелые времена. По приказу императора Траяна он был осужден за свою преданность христианству и отправился в долгий путь в Рим. Во время этого путешествия он писал послания к христианским общинам, укрепляя их в вере. Его смерть на арене в Риме стала символом мужества и самоотверженности, а его память вошла в историю как пример истинного христианского служения.

Что нельзя делать 20 декабря

  • Не следует впускать незнакомцев в свой дом.
  • Нельзя брать и давать деньги в долг.
  • Запрещается тяжелый физический труд.

Народные приметы 20 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: облака синего цвета к теплу, белого — к ветру;
  • облака против ветра плывут — будет снегопад;
  • ночью звездное небо — ждите богатого урожая в следующем году;
  • иней на деревьях — погода будет ясной.

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