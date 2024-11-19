Церковні свята 19 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

19 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Авдія.

Що це за день

Сьогодні церква вшановує пам’ять святого пророка Авдія, одного з 12 малих пророків, які передавали Божественні послання людям. Авдій народився в Бетлеємі, був сином Гомера та почав пророкувати ще в юному віці, лише в 11 років. Його пророча діяльність припала на період правління царів Ізраїлю Іоаса та Юдеї Амоназара. Авдій залишив значний слід у духовній історії, звертаючись до свого народу з закликом до покаяння і відновлення віри в Бога. Книга пророка Авдія, яка є частиною біблійного канону, увіковічнила його важливе послання. Авдій наголошував на єдності віри та духовній силі, яка допомагає долати труднощі.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна займатися важкою фізичною працею, садівництвом.

Забороняється ходити босоніж.

Не слід пити алкоголь.

Народні прикмети 19 листопада

дивилися, який сьогодні день: сніг і вітер — зима буде довгою та холодною;

на небі жодної хмаринки — чекайте на заморозки;

похмуро — скоро прийде відлига;

птахи літають низько — будуть опади.

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