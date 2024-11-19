Церковні свята 19 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 19 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
19 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Авдія.
Що це за день
Сьогодні церква вшановує пам’ять святого пророка Авдія, одного з 12 малих пророків, які передавали Божественні послання людям. Авдій народився в Бетлеємі, був сином Гомера та почав пророкувати ще в юному віці, лише в 11 років. Його пророча діяльність припала на період правління царів Ізраїлю Іоаса та Юдеї Амоназара. Авдій залишив значний слід у духовній історії, звертаючись до свого народу з закликом до покаяння і відновлення віри в Бога. Книга пророка Авдія, яка є частиною біблійного канону, увіковічнила його важливе послання. Авдій наголошував на єдності віри та духовній силі, яка допомагає долати труднощі.
Що не можна робити 19 листопада
- Не можна займатися важкою фізичною працею, садівництвом.
- Забороняється ходити босоніж.
- Не слід пити алкоголь.
Народні прикмети 19 листопада
- дивилися, який сьогодні день: сніг і вітер — зима буде довгою та холодною;
- на небі жодної хмаринки — чекайте на заморозки;
- похмуро — скоро прийде відлига;
- птахи літають низько — будуть опади.
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