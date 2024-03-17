Церковные праздники 17 марта: Прощенное воскресенье и Теплого Алексея

Чествование памяти святого Алексия, человека Божия

17 марта 2024 года, по новому стилю, отмечается день памяти святого Алексия, человека Божия, вошедшего в историю своей непоколебимой преданностью Иисусу Христу.

Преподобный Алексей родился в IV-V веках в знатной римской семье. Он отказался от светской жизни и богатства, оставив все ради служения Господу. Отказавшись от брака, он отправился в Месопотамию, где поселился в Эдессе. Там он раздал все свое имущество нищим и стал просить милостыню у храма Пресвятой Богородицы. Его жизнь была примером аскетизма и самопожертвования.

После 17 лет жизни в Эдессе, пономарю церкви было видение, в котором Богородица указала на Алексея как на человека, достойного Царства Небесного. После этого он стал уважаемым среди людей, но, стремясь избежать славы, вернулся в родной дом, где его не узнали. Алексей провел еще 17 лет, молясь о своей семье, которая продолжала скучать по нему.

Мощи святого Алексия хранятся в Риме, в церкви святого Онифатия, где верующие могут им поклониться.

По старому календарю 17 марта вспоминают память преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

Праздник Алексей Теплый и традиции 17 марта

В народном календаре 17 марта известен как праздник Алексей Теплый, или Теплого Олексы, ассоциированный с теплой погодой. Считается, что после этого дня можно начинать сеять ячмень.

17 марта — это также последний день Сырной седмицы, известный как Прощенное воскресенье. Это время, когда люди просят прощения за свои проступки и прощают других. В этот день также чествуют березу, символ мира и гармонии, собирают березовый сок и готовят из него компот.

Запрещено ссориться, оскорблять других, отказывать в подаянии или помощи. Также не рекомендуется давать в долг, отправляться в дальний путь или начинать новые дела.