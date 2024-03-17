Церковні свята 17 березня: Прощена неділя та Теплого Олекси

Вшанування пам’яті святого Олексія, людини Божої

17 березня 2024 року, за новим стилем, відзначається день пам’яті святого Олексія, людини Божої, який увійшов в історію своєю непохитною відданістю Ісусу Христу.

Преподобний Олексій народився у IV-V століттях у знатній римській родині. Він відмовився від світського життя та багатства, залишивши все заради служіння Господу. Відмовившись від шлюбу, він відправився до Месопотамії, де оселився в Едесі. Там він роздав усе своє майно жебракам і сам став просити милостиню біля храму Пресвятої Богородиці. Його життя було прикладом аскетизму та самопожертви.

Після 17 років життя в Едесі, паламарю церкви було видіння, у якому Богородиця вказала на Олексія як на людину, гідну Царства Небесного. Після цього він став шанованим серед людей, але, прагнучи уникнути слави, повернувся до рідного дому, де його не впізнали. Олексій провів ще 17 років, молячись за свою сім’ю, яка продовжувала сумувати за ним.

Мощі святого Олексія зберігаються в Римі, у церкві святого Воніфатія, де віряни можуть їм вклонитися.

За старим календарем 17 березня згадують пам’ять преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії.

Свято Олексій Теплий та традиції 17 березня

У народному календарі 17 березня відоме як свято Олексій Теплий, або Теплого Олекси, асоційоване з теплою погодою.Вважається, що після цього дня можна починати сіяти ячмінь.

17 березня – це також останній день Сирної седмиці, відомий як Прощена неділя. Це час, коли люди просять прощення за свої проступки та прощають інших. У цей день також вшановують березу, символ миру та гармонії, збирають березовий сік і готують з нього узвар.

Заборонено сваритися, ображати інших, відмовляти в милостині чи допомозі. Також не рекомендується давати в борг, вирушати в далеку дорогу чи починати нові справи.