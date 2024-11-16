Церковные праздники 16 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 16 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
16 ноября в церковном календаре — день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.
Что это за день
День памяти апостола и евангелиста Матфея чтит одного из ближайших учеников Иисуса Христа, который стал автором одного из четырех канонических Евангелий. До своего призвания Матфей работал мытарем — сборщиком налогов, что считалось недостойным занятием среди евреев. Однако Иисус увидел в нем будущего ученика и пригласил следовать за Ним. Евангелие от Матфея, которое апостол написал, направлено преимущественно на еврейскую аудиторию. В нем много ссылок на ветхозаветные пророчества, подчеркивающие исполнение мессианских обещаний в фигуре Христа.
После Вознесения Иисуса Матфей посвятил свою жизнь миссионерской деятельности, проповедуя в разных странах, в частности в Парфии, Иране и Эфиопии. Его слова и труд способствовали обращению многих людей к христианству. Апостол погиб мученической смертью около 60 года, оставив после себя наследие веры и один из важнейших текстов Нового Завета.
Что нельзя делать 16 ноября
- Запрещается свистеть в доме.
- Нельзя садиться на стол.
- Не следует разговаривать с человеком через порог.
Народные приметы 16 ноября
- смотрели, какой сегодня день: снежит — скоро начнутся настоящие метели;
- теплая погода указывает на то, что зима будет холодной;
- уже выпал снег — он пролежит до весны;
- мороз — погода зимой будет суровой.
Читайте также: