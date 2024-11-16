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Церковные праздники 16 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 16 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 16 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

16 ноября в церковном календаре — день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.

Что это за день

День памяти апостола и евангелиста Матфея чтит одного из ближайших учеников Иисуса Христа, который стал автором одного из четырех канонических Евангелий. До своего призвания Матфей работал мытарем — сборщиком налогов, что считалось недостойным занятием среди евреев. Однако Иисус увидел в нем будущего ученика и пригласил следовать за Ним. Евангелие от Матфея, которое апостол написал, направлено преимущественно на еврейскую аудиторию. В нем много ссылок на ветхозаветные пророчества, подчеркивающие исполнение мессианских обещаний в фигуре Христа.

После Вознесения Иисуса Матфей посвятил свою жизнь миссионерской деятельности, проповедуя в разных странах, в частности в Парфии, Иране и Эфиопии. Его слова и труд способствовали обращению многих людей к христианству. Апостол погиб мученической смертью около 60 года, оставив после себя наследие веры и один из важнейших текстов Нового Завета.

Что нельзя делать 16 ноября

  • Запрещается свистеть в доме.
  • Нельзя садиться на стол.
  • Не следует разговаривать с человеком через порог.

Народные приметы 16 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: снежит — скоро начнутся настоящие метели;
  • теплая погода указывает на то, что зима будет холодной;
  • уже выпал снег — он пролежит до весны;
  • мороз — погода зимой будет суровой.

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