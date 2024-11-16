Церковні свята 16 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

16 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого апостола та євангелиста Матея.

Що це за день

День пам’яті апостола і євангеліста Матея вшановує одного з найближчих учнів Ісуса Христа, який став автором одного з чотирьох канонічних Євангелій. До свого покликання Матей працював митарем — збирачем податків, що вважалося негідним заняттям серед євреїв. Проте Ісус побачив у ньому майбутнього учня та запросив іти за Ним. Євангеліє від Матея, яке апостол написав, спрямоване переважно на єврейську аудиторію. У ньому багато посилань на старозавітні пророцтва, що підкреслюють виконання месійних обіцянь у постаті Христа.

Після Вознесіння Ісуса Матей присвятив своє життя місіонерській діяльності, проповідуючи в різних країнах, зокрема в Парфії, Ірані та Ефіопії. Його слова та праця сприяли наверненню багатьох людей до християнства. Апостол загинув мученицькою смертю близько 60 року, залишивши по собі спадщину віри та один із найважливіших текстів Нового Завіту.

Що не можна робити 16 листопада

Забороняється свистіти в будинку.

Не можна сідати на стіл.

Не слід розмовляти з людиною через поріг.

Народні прикмети 16 листопада

дивилися, який сьогодні день: сніжить — скоро розпочнуться справжні хуртовини;

тепла погода вказує на те, що зима буде холодною;

вже випав сніг — він пролежить до весни;

мороз — погода взимку буде суворою.

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