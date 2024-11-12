Церковные праздники 12 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 12 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
12 ноября в церковном календаре — день памяти святого священномученика Иосафата.
Что это за день
День посвящен чествованию жизни и подвига одного из самых известных защитников православной веры. Святой Иосафат, живший в XII веке, занимал должность архиепископа Киевского и Галицкого и получил славу как ревностный проповедник и защитник веры в условиях религиозных испытаний. Его преданность Богу и непоколебимая вера были ярким примером для паствы, что вдохновляло многих на укрепление своих духовных убеждений.
Жизнь святого Иосафата завершилась трагически: В 1054 году, во время нападения половцев на Киев, он принял мученическую смерть, защищая свою паству.
Что нельзя делать 12 ноября
- Нельзя заглядывать в зеркало до рассвета.
- Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует брать и давать деньги в долг.
Народные приметы 12 ноября
- смотрели, какой сегодня день: еще не похолодало — к ранней весне;
- морось утром — ждите заморозков вечером;
- облака против ветра плывут — будет снежить;
- какая погода в этот день — таким будет начало декабря;
- если уже выпал снег, то пролежит до самой весны, а она придет поздно.
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