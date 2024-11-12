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Церковные праздники 12 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 12 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 12 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

12 ноября в церковном календаре — день памяти святого священномученика Иосафата.

Что это за день

День посвящен чествованию жизни и подвига одного из самых известных защитников православной веры. Святой Иосафат, живший в XII веке, занимал должность архиепископа Киевского и Галицкого и получил славу как ревностный проповедник и защитник веры в условиях религиозных испытаний. Его преданность Богу и непоколебимая вера были ярким примером для паствы, что вдохновляло многих на укрепление своих духовных убеждений.

Жизнь святого Иосафата завершилась трагически: В 1054 году, во время нападения половцев на Киев, он принял мученическую смерть, защищая свою паству.

Что нельзя делать 12 ноября

  • Нельзя заглядывать в зеркало до рассвета.
  • Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует брать и давать деньги в долг.

Народные приметы 12 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: еще не похолодало — к ранней весне;
  • морось утром — ждите заморозков вечером;
  • облака против ветра плывут — будет снежить;
  • какая погода в этот день — таким будет начало декабря;
  • если уже выпал снег, то пролежит до самой весны, а она придет поздно.

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