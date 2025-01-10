Церковные праздники 11 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

11 января в церковном календаре — день памяти святого преподобного Феодосия Великого.

Что это за день

Преподобный Феодосий Великий, выдающийся раннехристианский святой, родился в 424 году в Могарсе в благочестивой христианской семье. С раннего детства он чувствовал призыв к духовной жизни. Юношей оставив родной дом, он отправился в Иерусалим, где принял монашество. Свою жизнь Феодосий посвятил молитве, аскезе и служению ближним. Основанный им вблизи Вифлеема монастырь стал центром духовного роста для многих монахов и образцом для будущих монастырских общин.

Феодосий воплотил в своем монастыре идею совместной жизни, основанной на молитве, труде и изучении Священного Писания. Он учил монахов жить в гармонии, помогать друг другу и заботиться о нуждающихся. Благодаря своему неутомимому труду и жертвенности он оставил после себя духовное наследие, которое до сих пор вдохновляет христиан. Преподобный Феодосий умер в 529 году, а его вклад в развитие монастырской жизни остается неоценимым.

Что нельзя делать 11 января

Не стоит занимать и давать деньги в долг.

Не принимайте подарки от чужих людей.

Это неблагоприятный день для подстригания волос или ногтей.

Народные приметы 11 января

смотрели, какой сегодня день: на небе нет облаков — ждите лютых морозов;

какая погода в этот день, такой она будет в ноябре;

сильный мороз предвещает богатый урожай;

оттепель — весна будет ранней, но затяжной.

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