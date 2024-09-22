Церковный праздник 22 сентября: именинники, приметы и запреты в этот день

Церковный праздник по новому стилю

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новой лианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

История пророка Ионы

22 сентября по новому церковному календарю отмечают день памяти святого мученика Фоки Синопского и пророка Ионы.

Пророк Иона происходил из галилейского города Гафхефер, существовавшего в VIII веке до н.э. Он принадлежал к числу двенадцати малых пророков, являвшихся авторами книг пророчеств. Его деятельность развертывалась среди языческого населения столицы Ассирийского государства – Ниневии, а история Ионы полна чудесных событий.

В то время Ниневия была известна своей роскошью и красотой, но духовный упадок охватил город. По древним преданиям, Господь повелел Ионе идти в этот город, чтобы проповедовать покаяние, которое могло бы спасти его от гибели. Однако Иона не согласился выполнить эту задачу, ведь ассирийцы были врагами Израиля. Он сел на корабль, который должен был доплыть до Иоппии, надеясь избежать своей миссии. На море их застигла буря, и моряки, бросая жребий, пытались выяснить, кто из них согрешил. Жребий пал на Иону, и тот признался, что не исполнил волю Бога. Иона попросил выбросить его в море, чтобы буря утихла и корабль не погиб. Оказавшись в воде, пророка проглотил кит. В утробе животного Иона пробыл три дня, молясь и каясь в своем неповиновении. После этого кит выбросил его на берег. После пережитого пророк наконец отправился в Ниневию, где призвал жителей к покаянию. Жители города прислушивались к его словам, покаялись, и Ниневия существовала еще больше двух веков. В конце концов, в 610 году до н.э. город был разрушен, а пророк Иона вернулся к своей родине.

Мученик Фока Синопский

Святой мученик Фока жил в I веке в Синопе (современная Турция), и именно от названия этого города происходит его имя. Он был не только праведным и милосердным человеком, но и обладал даром исцеления, благодаря которому изгонял бесов. Многие обратились к христианской вере благодаря его проповедям, а впоследствии Фока был рукоположен в епископа своего родного города. Во времена правления императора Траяна начались гонения на христиан. Фоку требовали отречься от своей веры, но он отказался. За это он был казнен. В 404 году мощи святого были перенесены в Константинополь.

Церковный праздник 22 сентября по старому стилю

Мы уже рассказывали о том, какой церковный праздник отмечается сегодня по старому календарю – это день памяти праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии, и то, что в этот день можно и нельзя делать.

Народный праздник 22 сентября

В народе 22 сентября также называют праздником Ионы и Фоки или Листопадной. В этот день традиционно собирают на огородах редьку и готовят из нее разные блюда. Название Ноябрь этот день получил из-за сильных ветров, срывающих листья с деревьев. Считается, что в этот день начинается настоящая осень, которая продлится до самого Рождества.

Что нельзя делать 22 сентября

Как и в любой другой день, Церковь осуждает ссоры, злословие, распространение сплетен, клевету и осуждение. Кроме того, не следует проявлять зависть, алчность или злобу. В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы свидетельствуют, что нельзя лениться и спать дольше обычного – это может привести к финансовым проблемам. Также не стоит ловить, продавать или есть рыбу, поскольку пророк Иона был в брюхе кита.

Что можно делать 22 сентября

Святого Фока считают защитником от пожаров и покровителем попавших в морскую беду, поэтому к нему молятся о защите дома и спасении от водной стихии.

В этот день хорошо готовить блюда из редьки, что будет способствовать укреплению здоровья. Если на голову упадет еловая шишка, это считается хорошей приметой – к богатству.

22 сентября – именины сегодня

Именины по церковному календарю празднуют Петр, Вениамин, Андрей, Макар, Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма.

По старому стилю именины отмечают Анна, Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий.