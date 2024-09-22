Церковне свято 22 вересня: іменинники, прикмети та заборони цього дня 

Церковне свято за новим стилем

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Історія пророка Іони

22 вересня за новим церковним календарем відзначають день пам’яті святого мученика Фоки Синопського і пророка Іони.

Пророк Іона походив із галілейського міста Гафхефер, яке існувало у VIII столітті до нашої ери. Він належав до числа дванадцяти малих пророків, що були авторами книг пророцтв. Його діяльність розгорталася серед язичницького населення столиці Ассирійської держави – Ніневії, а історія Іони сповнена чудесних подій.

На той час Ніневія була відомою своєю розкішшю і красою, але духовний занепад охопив місто. За давніми переказами, Господь наказав Іоні йти до цього міста, щоб проповідувати покаяння, яке могло б врятувати його від загибелі. Однак Іона не погодився виконати це завдання, адже ассирійці були ворогами Ізраїлю. Він сів на корабель, що мав доплисти до Йоппії, сподіваючись уникнути своєї місії. На морі їх застала буря, і моряки, кидаючи жереб, намагалися з’ясувати, хто з них згрішив. Жереб впав на Іону, і той зізнався, що не виконав волю Бога. Іона попросив викинути його у море, щоб буря вщухла і корабель не загинув. Опинившись у воді, пророка проковтнув кит. В утробі тварини Іона пробув три дні, молячись і каючись у своїй непокорі. Після цього кит викинув його на берег. Після пережитого пророк нарешті вирушив до Ніневії, де закликав жителів до покаяння. Мешканці міста прислухалися до його слів, покаялися, і Ніневія існувала ще понад два століття. Врешті-решт, у 610 році до н.е., місто було зруйноване, а пророк Іона повернувся до своєї батьківщини.

Мученик Фока Синопський

Святий мученик Фока жив у I столітті в Синопі (сучасна Туреччина), і саме від назви цього міста походить його ім’я. Він був не лише праведною і милосердною людиною, але й володів даром зцілення, завдяки якому виганяв бісів. Багато людей навернулися до християнської віри завдяки його проповідям, а згодом Фока був висвячений на єпископа свого рідного міста. У часи правління імператора Траяна почалися гоніння на християн. Фоку вимагали зректися своєї віри, але він відмовився. За це його було страчено. У 404 році мощі святого були перенесені до Константинополя.

Церковне свято 22 вересня за старим стилем

Ми вже розповідали про те, яке церковне свято відзначається сьогодні за старим календарем – це день вшанування пам’яті праведних Іоакима і Анни, батьків Діви Марії, і те, що в цей день можна і не можна робити.

Народне свято 22 вересня

У народі 22 вересня також називають святом Іони і Фоки, або Листопадною. Цього дня традиційно збирають на городах редьку та готують із неї різні страви. Назву Листопадна цей день отримав через сильні вітри, які зривають листя з дерев. Вважається, що цього дня розпочинається справжня осінь, яка триватиме до самого Різдва.

Що не можна робити 22 вересня

Як і в будь-який інший день, Церква засуджує сварки, лихослів’я, поширення пліток, наклеп і осуд. Крім того, не слід проявляти заздрість, жадібність чи злість. Цього дня не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети свідчать, що не можна лінуватися і спати довше звичайного – це може спричинити фінансові проблеми. Також не варто ловити, продавати або їсти рибу, оскільки пророк Іона був у череві кита.

Що можна робити 22 вересня

Святого Фоку вважають захисником від пожеж і покровителем тих, хто потрапив у морську біду, тому до нього моляться про захист домівки та рятування від водної стихії.

У цей день добре готувати страви з редьки, що сприятиме зміцненню здоров’я. Якщо на голову впаде ялинова шишка, це вважається гарною прикметою – до багатства.

22 вересня – іменини сьогодні

Іменини за церковним календарем святкують Петро, Веніамін, Андрій, Макар, Микола, Мартін, Олександр, Федір, Кузьма.

За старим стилем іменини відзначають Анна, Олександр, Сергій, Олексій, Дмитро, Афанасій, Василь, Захар, Микита, Григорій.