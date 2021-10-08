Эксперты говорят, что даже незначительные изменения в стиле вождения помогут сэкономить много топлива. И хотя Кабмин регулирует цены на бензин и солярку, содержать автомобиль дешевле не становится. Поэтому сэкономленные деньги можно потратить на обслуживание или ремонт своей машины.

Давайте разберемся, что влияет на расход топлива и какие есть способы, чтобы сэкономить.

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От чего зависит расход топлива?

Любой производитель бензина или дизеля в первую очередь скажет, что причина может быть в низком качестве топлива. Процесс горения нарушается и это влияет на расход. Хорошее топливо горит более эффективно, а это делает поездку экономной.

Но это только видимая часть проблемы. Расход может увеличиться из-за неисправности двигателя:

некорректная работа датчиков

проблемы в электронном блоке управления

загрязненные инжекторы

забитый катализатор

засорившийся воздушный фильтр

неисправность в коробке передач

износившийся диск сцепления

Поэтому старайтесь проходить регулярные осмотры и диагностику. Это поможет найти причину на самой ранней стадии. Вы сможете сэкономить не только на топливе, но и на замене деталей.

Насколько стиль вождения влияет на расход топлива?

Вспомните, чему вас учили в автошколе — правильный выбор передачи, плавный разгон и плавное торможение. Вот три кита, на которых можно сэкономить горючее.

В условиях города и пробок расход всегда большой. Автоинструкторы советуют учитывать работу светофоров и дорожную ситуацию в целом. Чем реже вы нажимаете на тормоз, тем меньше расходуется топлива. Ведь для того, чтобы машина начала движение, двигателю нужно больше усилий, а соответственно больше топлива.

Выбирайте маршрут заранее. Можно выехать пораньше и не попасть в пробки. Так вы сэкономите свое время и топливо. Сейчас большинство навигаторов и программ в телефоне учитывают городские пробки, поэтому от некоторых поездок можно вообще отказаться и доехать на общественном транспорте.

Как еще можно сэкономить топливо?

Давление в шинах. Правильно накачанные колеса служат дольше и помогают сэкономить топливо. Купите карманный манометр и периодически проверяйте давление в шинах.

Лишние вещи в багажнике. Каждый дополнительный килограмм влияет на расход топлива. Старайтесь не возить с собой зимнюю резину, пятилитровые бутылки с «незамерзайкой» или детское кресло без надобности.

Открытые окна. Из-за открытых окон в салоне автомобиля создаются завихрения, которые увеличивают сопротивление при движении. И поэтому увеличивается расход топлива.

Багажник на крыше. Если вы никогда не перевозите вещи на крыше своего авто, то можно снять багажник. Во время езды увеличивается аэродинамическое сопротивление и автомобиль тратит больше горючего.

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