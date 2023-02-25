Центр Одессы 25 февраля может остаться без света – что говорят энергетики

Энергетики предупреждают: в субботу, 25 февраля 2023 года, возможны небольшие проблемы с электроснабжением у жителей Приморского района Одессы.

Как пояснили в компании ДТЭК Одесские электромети, сегодня энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования.

«В период с 12:00 до 14:00 возможны небольшие перерывы в электроснабжении для клиентов Приморского района. Эти работы проводятся для уменьшения сетевых ограничений и обеспечения клиентов надежным электроснабжением», – сказано в сообщении.

Время завершения работ в компании не уточнили, но пообещали, что «приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки».

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 25 февраля, в Одессе и Одесском районе по-прежнему действуют стабилизационные отключения света по графикам.

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