Как будут отключать свет в Одессе 25 февраля

Ситуация с поставками электроэнергии в Одессе 25 февраля остается непростой. В городе и пригородах по-прежнему действуют стабилизационные отключения свет по графикам. Об этом сказано в сообщении компании «ДТЭК».

Какой тип отключений света применяют в Одессе

По информации энергетиков, в субботу, 25 февраля 2023 года, в городе Одессе и Одесском районе продолжат отключать свет по графики стабилизационных отключений электроэнергии. При этом отмечается, что в остальной части области отключений не будет.

Причина, почему одесситам время от времени приходится сидеть без электроэнергии в том, что в самом города и близлежащих селах потребителям не могут доставить электроэнергию в нужном объеме из-за сетевых ограничений.

Поэтому, чтобы распределить имеющийся объем энергии поровну и справедливо, в Одессе применяют графики стабилизационных отключений.

В последние дни февраля среднее время без света, которое приходится провести жителям города, составляет от 4 до 6 часов в сутки.

Посмотреть время отключения света по своему адресу можно нажав эту ссылку.

Что такое сетевые ограничения и почему они есть в Одессе

Сетевые ограничения – ситуация, когда имеющееся оборудование и линии не могут пропустить весь необходимый потребителям объем электроэнергии.

В Одессе причиной таких ограничений стали повреждения энергетического оборудования в результате ракетных обстрелов россией и аварий.

Энергетики продолжают ремонт и восстановление поврежденных линий электропередач и трансформаторов.

Перед этим «Одесская Жизнь» уже рассказывала, когда в Одессе должны перестать отключать свет.

Что касается оставшейся части Одесской области, то в ней отключать свет на будут потому что НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электрических мощностей.

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