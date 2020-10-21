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Цена на газ в Украине будет расти до конца зимы – прогноз

Цена на природный газ в Украине будет расти до конца зимы, а период его относительной дешевизны проходит. 

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время экспертной онлайн-дискуссии ENERGY INSIDE, пишет УНИАН.

«Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она больше 180 долларов. И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы. Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит. Говоря дипломатично, цены будут на таком среднем уровне и достаточно стабильными», – сказал он.

Нардеп отметил, что в Украине  сейчас происходит либерализация рынка газа. Это открывает возможности для газовых компаний, но не всегда является положительным для потребителя.

«У нас происходит либерализация рынка газа. Это всегда хорошо для компаний, но не всегда хорошо для потребителей, если нет достаточной конкуренции», – подчеркнул глава комитета Рады.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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