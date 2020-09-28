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С 1 октября в Украине увеличат тарифы на воду, газ и свет: сколько заплатят одесситы за коммуналку?

С 1 октября в Украине увеличат тарифы на воду, газ и свет: сколько заплатят одесситы за коммуналку?

С 1 октября 2020 года украинцев ожидает повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги. Об этом, по сообщает портал «Хвиля», со ссылкой на Министерство энергетики. Причинами роста тарифов является рост зарплат и подорожание расходных материалов.

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Так, с 1 октября первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения уже не будут поставляться по льготной цене 0,9 грн. – стоимость 1 кВт/ч будет единой и составит 1,68 грн.

Будет повышен тариф и на холодную воду – на 22%. Кроме того, с 1 октября стоимость кубометра газа для конечного потребителя составит 7,5-8 грн.

Также сообщалось, что директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что последние 4 года в подавляющем количестве городов тарифы на тепло не покрывают себестоимость, в связи с чем они могут резко увеличится.

Ранее мы писали о том, по каким тарифам за электроэнергию будут платить одесские ОСМД.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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