Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Кроме Одесской больницы № 11, проверки пройдут в еще пяти медучреждениях страны.

Основанием мониторинга стали результаты анализа данных и отчетов, которые зафиксировали аномально низкие расходы на обеспечение пациентов бесплатными лекарственными средствами и медизделиями при лечении острого инсульта с использованием эндоваскулярных вмешательств.

Для проверки обеспечения пациентов лекарственными средствами и медизделиями при остром мозговом инсульте были выбраны именно эндоваскулярные вмешательства, поскольку в каждом случае пациенты должны быть бесплатно обеспечены специфическими дорогостоящими медицинскими изделиями.

“Учитывая высокую стоимость медизделий, нарушение относительно их бесплатного обеспечения представляется наиболее вероятным”, — отметили в Нацслужбе.

Сообщается, что НСЗУ будет освещать ход и результаты внепланового мониторинга и в дальнейшем.

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