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Одесский сквер «Регенсбург»: благоустройству помешала пандемия? (фото)

Одесский сквер «Регенсбург»: благоустройству помешала пандемия? (фото)

Одесский маленький скверик «Регенсбург» располагается в границах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Пишоновской, он находится напротив школы №122. Это небольшой зеленый островок, словно затерявшийся в городской суете — кусочек огромного когда-то Внешнего бульвара, который опоясывал центр города по границе порто-франко.

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Что обещал проект благоустройства?

О том, что скверик будет носить имя города-побратима Одессы, стало известно еще в 2017 году.

В феврале 2018 года на сессии Одесского горсовета имя «Регенсбург» скверу было присвоено. А вот в сентябре 2019 года нам представили визуализацию, каким прекрасным станет этот сквер в недалеком будущем.

Что нам обещали в проекте благоустройства? Фонтаны, детские и спортивные площадки и другие современные блага городского скверов образца ХХI века. Визуализацию тогда продемонстрировали не только нам, но и руководителям немецкого города-побратима.

На территории сквера планировали установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее — каскад из сухих фонтанов. Их собирались подключить к сетям водо-и электроснабжения с установкой таймера (реле времени).

Вокруг зеленой зоны и планировалось выполнить обрамление из бортового камня, на центральной аллее должны были появиться декоративные решетки. Предусматривалась система автополива.

В планах также был ремонт подпорных стен и парапетов, предполагалось уложить новую тротуарную плитку, обустроить сквер велосипедными парковками, скамейками для отдыха и даже установить питьевой фонтанчик. А еще здесь должны были появиться парковые светильники нового образца, на выходах из сквера — два дог-поста с установкой дог-боксов (емкостей для сбора экскрементов домашних животных). Добавьте еще новые урны для мусора и общественный туалет. И все это мы должны были увидеть ко Дню города в 2020 году.

Что сегодня?

Побывав в сквере, убедились: он по-прежнему в запущенном состоянии, живущие в этом районе люди жалуются, что это место давно облюбовали маргиналы. По обе стороны сквера — небольшие кафешки. Приукрашают старый скверик лишь небольшой оазис рядом с кафе, осенние деревья и опадающая листва.

Дорожки разбиты, качели — без качелей, спортивные «сооружения» — это вообще нечто. Со стороны Мечникова в сквер можно попасть по разбитой страшноватой лестнице, ну а ограда со стороны улицы Старопортофранковской словно сама просится сдаться на металлолом.

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Когда же сквер начнут преображать?

В чем же дело? Почему в сквере все осталось, как было? О нем забыли?

Нет, не забыли. На своей странице в Facebook заместитель городского головы Павел Вугельман недавно снова напомнил одесситам о том, каким видится сквер «Регенсбург» в будущем.

Сообщая, что «пандемия внесла свои коррективы в наши международные отношения», Вугельман добавляет: «Мы с нетерпением ждем окончания карантина и приезда представителей нашего побратима Регенсбурга для реализации очередного проекта по реконструкции наших парков и скверов!»

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что одесский Алексеевский сквер на Молдаванке  стал неузнаваемым.

Читайте также: В одесском Прохоровском сквере появится музей Холокоста.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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