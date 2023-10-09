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Колишній губернатор Одеської області залишиться під заочним арештом

Колишній губернатор Одеської області залишиться під заочним арештом

Сьогодні, 9 жовтня, суд підтвердив рішення про те, що Максим Степанов, колишній губернатор Одеської області та колишній директор підприємства “Поліграфкомбінат”, залишиться під арештом. Його підозрюють у присвоенні 500 мілліонів гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Степанова звинувачують у причетності до корупційним схемам, пов’язаних із закупівлею матеріалів для виготовлення паспортів та інших українських офіційних документів.

Розслідування також вказує на міжнародні фінансові махінації, до яких були залучені не лише українські, а й іноземні громадяни з Естонії та Франції.

Подробиці махінацій на “Поліграфкомбінаті”

Виявилося, що колишній директор “Поліграфкомбінату” використовував компанію, зареєстровану в Естонії, для своєї особистої вигоди, завищуючи ціни на матеріали для виробництва документів у кілька разів.

Отримані гроші потім легалізувалися через рахунки кількох компаній, зареєстрованих у різних країнах, щоб приховати їхнє походження. У цій схемі брали участь не лише українські чиновники, а й громадяни Естонії та Франції.

Суд прийняв рішення про продовження арешту в силі, і Максим Степанов залишиться під дією цього обмеження, поки триває розслідування.

Хто такий Максим Степанов

У 2008-2010 роках обіймав посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації (до приходу Віктора Януковича до влади).

У 2011-2016 роках очолював ДП “Поліграфкомбінат “Україна”. Це держпідприємство виготовляє бланки официальних документів (паспорти, трудові та медичні книжки, посвідчення, документи про освіту, ліцензії, страхові поліси, товарно-транспортні накладні, лікарняні листи).

У 2017-2019 роках очолював Одеську обласну державну адміністрацію, був відсторонений та звільнень.

У розпалі пандемії коронавірусу, з кінця березня 2020 року, очолив міністерство здравоохранения України. За рік і два місяці був звільнений – у зв’язку з повільними темпами вакцинації населення проти COVID-19 та постійними перенесеннями постачання вакцин.

Що таке заочний арешт

Заочний арешт – це рішення суду, відповідно до якого підозрюваному або обвинуваченому накладається запобіжний захід, що обмежує його свободу, навіть якщо він фізично не знаходиться в місці арешту. Таке рішення може бути винесене, наприклад, у випадку, коли особа перебуває за кордоном або ухиляється від судового розгляду. Заочний арешт дає право правоохоронним органам затримати чи екстрадувати цю людину, якщо така можливість з’явиться.

Екс-чиновник ще на початку 2023 року виїхав за кордон і перебуває в одній із країн Євросоюзу. Після оголошення заочного арешту Україна має заявити Степанова в міжнародний розшук і подати за прос на екстрадицію екс-чиновника, який розшукується.

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