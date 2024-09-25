Война, день 945: россияне пытаются окружить Угледар, украинские спецназовцы провели успешную операцию

Воздушная атака 25 сентября

В ночь на 25 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, а также 32 ударными БпЛА типа «Shahed».

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряно в нескольких регионах Украины.

Волчанский агрегатный завод деоккупирован

Несколько подразделений ГУР освободили огромное предприятие в Волчанске на Харьковщине. Все 30 зданий завода полностью очищены от оккупантов и переданы под контроль ВСУ.

Сообщается, что в масштабной спецоперации принимали участие несколько групп ГУР МО: «Стугна», „Парагон“, РДК, „Юнгер“, БДК, „Террор“. Бойцам приходилось вступать в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Как отметили в украинской военной разведке, россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», привлекая к ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были, в частности, бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, москва).

Против украинских разведчиков непрерывно применялись артиллерия, ударные дроны-камикадзе, КАБы и тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк».

В результате операции украинцам удалось взять в плен оккупантов и пополнить обменный фонд.

Ситуация на фронте остается сложной

Войска рф достигли окрестностей Угледара Донецкой области на фоне усиленного наступления вблизи поселения, но захват города вряд ли даст российским войскам какое-нибудь особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донбасса.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Западные СМИ, украинские военные эксперты и журналисты 23 и 24 сентября активно предупреждали, что постоянные российские атаки и наступления на флангах Угледара угрожают оцепить украинский гарнизон в населенном пункте, что может заставить украинские войска отступить из этого района.

Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской.

В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг.

В целом, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли тринадцать авиударов девятнадцатью КАБами по собственной территории.

Ликвидировано еще 1250 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему противника.

Потери оккупантов в технике за сутки: