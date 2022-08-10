Были ли обстрелы Одесской области 10 августа: итоги дня от главы ОВА (видео)

По состоянию на вечер среды, 10 августа 2022 года, ситуация в Одессе и Одесской области под контролем. Обстрелов не было. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, подводя итоги сегодняшнего дня.

Кроме того, Марченко рассказал, что сегодня было возобновлено водоснабжение в одном из сел Подольского района.

Также глава ОВА сообщил, что в регионе продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов оккупантов по населенным пунктам Одесской области. И в первую очередь, по его словам, идет возобновление социальных объектов, для чего привлекаются международные организации.

Помимо этого, областная военная администрация выделила субвенции на громады для восстановление окон в поврежденных домах. И работа в этом направлении будет продолжаться до полной ликвидации последствий ракетных ударов.

Еще новости Одессы по теме: