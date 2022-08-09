Теплоход между Белгород-Днестровским и Овидиополем будет ходить регулярно: расписание

С завтрашнего дня, 10 августа, для осуществления перевозок начинает курсировать пассажирское судно между Белгородом-Днестровским и пгт Овидиополь.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Отправка пассажирского судна будет осуществляться ежедневно с Причала №1 г. Белгород-Днестровского с 7.00 в соответствии с расписанием:

Стоимость поездки: 100 грн.

Ранее мы рассказывали, что состоялся пробный запуск пассажирского катера, который будет курсировать по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский.