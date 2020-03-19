Був роздратований життям: в Одесі затримали 41-річного чоловіка, який погрожував підірвати будівлю в центрі міста

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зі слів 41-річного одесита, у такий спосіб він хотів висловити своє невдоволення життям.

Нагадаємо, 17 березня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в одній з адміністративних будівель на території Приморського району. Після ретельного обстеження об’єкту працівниками спеціальних служб ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю чи здоров’ю людей, виявлено не було.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки псевдомінера, і вже за кілька годин він був знайдений. Чоловік у скоєному зізнався. Каже, що у такий спосіб хотів виплеснути своє роздратування життям. Мобільний телефон, з якого надійшла погроза, у нього вилучили.

– За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Відповідно до чинного законодавства правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років, – прокоментував подію заступник начальника Приморського відділу поліції Олександр Мільчук.

Фото: volyn.com.ua

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