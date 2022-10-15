Будут ли веерные отключения света в Украине?

Два дня российские агрессоры обстреливали энергетические объекты Украины. Но к 14 октября электроснабжение всех пострадавших регионов восстановлено и аварийных графиков отключения применяться не будет.

Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий

Подачу электроэнергии удалось стабилизировать во всех областях Украины, поэтому веерных отключений света не планируется.

Напомним, после массированных обстрелов 10-11 октября пострадал ряд объектов инфраструктуры, в результате чего некоторые населенные пункты остались без электроснабжения. Тогда правительство обратилось к украинцам с просьбой экономить электроэнергию. И практически за два дня энергоснабжение было восстановлено. Но подобные атаки могут продолжиться.

Поэтому глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в часы вечернего и утреннего пиков — с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами и другими энергозатратными приборами лучше пользоваться в дневное время или ночью, когда уровень потребления электроэнергии наименьший.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, будут ли в Одессе веерные отключения света?

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