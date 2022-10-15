Новости Одессы и Одесской области

Будут ли веерные отключения света в Украине?

Будут ли веерные отключения света в Украине?

Два дня российские агрессоры обстреливали энергетические объекты Украины. Но к 14 октября электроснабжение всех пострадавших регионов восстановлено и аварийных графиков отключения применяться не будет.

Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий

Подачу электроэнергии удалось стабилизировать во всех областях Украины, поэтому веерных отключений света не планируется.

Напомним, после массированных обстрелов 10-11 октября пострадал ряд объектов инфраструктуры, в результате чего некоторые населенные пункты остались без электроснабжения. Тогда правительство обратилось к украинцам с просьбой экономить электроэнергию. И практически за два дня энергоснабжение было восстановлено. Но подобные атаки могут продолжиться.

Поэтому глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в часы вечернего и утреннего пиков — с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами и другими энергозатратными приборами лучше пользоваться в дневное время или ночью, когда уровень потребления электроэнергии наименьший.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, будут ли в Одессе веерные отключения света?

Читайте также: 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить