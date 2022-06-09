Парней, подравшихся в Аркадии в комендантский час, нашли и наказали

В Одессе слышна стрельба и взрывы – стоит ли волноваться? (видео) В последние дни в соцсетях появляется много сообщений о стрельбе и взрывах в разных районах как Одессы, так и Одесской области. Что происходит? Ответ на этот вопрос дал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. ПОДРОБНЕЕ

В Украине хотят запретить петарды и фейерверки Законопроект о запрете использования пиротехники в Украине уже подан в Верховную Раду. Его внесли 6 июня 2022 года депутаты фракций «Голос» и «Слуга народа». ПОДРОБНЕЕ