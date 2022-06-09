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Парней, подравшихся в Аркадии в комендантский час, нашли и наказали

Парней, подравшихся в Аркадии в комендантский час, нашли и наказали

Два мужчины, которые устроили драку возле ночного клуба в Аркадии во время комендантского часа, установлены. Оба изъявили желание получить повестки в армию.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки», – написал он в своем телеграм-канале.

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Ранее поведение молодых людей возмутило руководителя Одесской ОВА Максима Марченко, который пообещал разобраться в ситуации.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как будут работать в городе развлекательные заведения этим военным летом. Главные требования к ним: не нарушать комендантский час, исключить доступ отдыхающих к морской воде, не допускать массовых скоплений людей и обеспечить отдыхающим доступ к укрытию на время воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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