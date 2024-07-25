Будут ли отключать свет в пятницу, 26 июля

Будут ли отключать свет в пятницу, 26 июля

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 26 июля 2024 года, стабилизационный отключения света продолжат действовать, но, как обещают в компании, очередей отключений будет немного.

Так, с 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 часов будет действовать одна очередь отключений.

С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди отключений.

В то же время стоит отметить, что в зависимости от объемов потребления «белой» зоны трафиков может быть и больше. Так, ранее в «Укрэнерго» заявляли, что сегодня, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00 часов, а позже это время продлили еще на час – до 17:00 часов.

Сегодня вечером ограничения продлятся до 22:00. Будет действовать одна очередь отключений.

Читайте также: Отключений света будет меньше: отремонтирован еще один энергоблок.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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