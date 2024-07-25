Чи відключатимуть світло у п’ятницю, 26 липня

Так, з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 години діятиме одна черга відключень.

З 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень.

Водночас, варто зазначити, що залежно від обсягів споживання «білої» зони трафиків може бути й більше. Так, раніше в «Укренерго» заявляли, що сьогодні, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватися до 16:00 години, а пізніше цей час продовжили ще на годину – до 17:00 години.

Сьогодні ввечері обмеження продовжаться до 22:00. Діятиме одна черга відключень.

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