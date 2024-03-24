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Отключения света в Одессе: кому не повезет в воскресный день 24 марта

Отключения света в Одессе: кому не повезет в воскресный день 24 марта

Сегодня, в воскресенье, 24 марта 2024 года, ряд улиц и переулков Одессы до вечера останутся без света по причине ремонтных работ.

Как информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», электроснабжения временно не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Золотой Берег, 1-37;
  • пер. Узкий, 5-14б;
  • Фонтанская дорога, 114-173;
  • пер. Амбулаторный 2-17;
  • пер. Белякова;
  • пер. Всеволода Змиенко, 1-7;
  • Дача Ковалевского, 1-8, 142;
  • Рыболовная Балка, 3;
  • пер. Байдукова, 1-7;
  • пер. Леваневского, 1-3;
  • пер. Фестивальный, 1/1-4;
  • ул. Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,

Работы до 18:00.

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Центральный РЭС

  • пл. Соборная, 2-6, 21;
  • ул. Садовая, 11-19;
  • ул. Преображенская, 21,23.

Работы до 19:00.

Напомним, после массированной атаки в ночь на 22 марта в Одессе и Одесском районе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Были введены экстренные отключения света. Но в течение субботы, 23 марта, ситуацию удалось стабилизировать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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