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Будут ли отключать свет в Одессе 23 ноября и как?

Будут ли отключать свет в Одессе 23 ноября и как?

Сегодня, в среду, 23 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области продолжатся экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает компания «ДТЭК Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют… Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», – сказано в сообщении.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Напомним, ранее Одесская область попала в тройку регионов, где наихудшая ситуация с энергообеспечением.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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