Будут ли отключать свет в Одессе 23 ноября и как?

Свет есть, но он идет «западенцам» и на экспорт: как рф обманывает и разъединяет одесситов Сначала россия разрушила нашу энергетику, а теперь лезет в головы украинцев, чтобы разрушить наше единство в сопротивлении врагу. К сожалению, часть одесситов поддалась на российские уловки и обман. Виноват у них кто угодно, только не тот, кто запускает ракеты в электростанции и трансформаторы. ПОДРОБНЕЕ

Экстренные отключения света: часть одесских домов снова без электричества С утра 22 ноября 2022 года энергетики снова были вынуждены экстренно отключить часть Одессы от электроснабжения вне графика. При этом они уверяют, что отключение не будет массовым. ПОДРОБНЕЕ