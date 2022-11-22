Посреди темного тротуара на Адмиральском проспекте — открытый люк

Ходить по Одессе без уличного освещения опасно не только по автомобильным дорогам. На тротуаре оживленного Адмиральского проспекта одесситка обнаружила открытый люк.

Снимки опасной для жизни и здоровья ловушки прислала в «Одесскую Жизнь» одна из наших читательниц.

«Для меня, как пешехода, в жизни без света это страх #1 (открытые люки – ред.). Адмиральский проспект, часть без света, никаких отражателей нет и знаков тоже… спас телефон в руке», — так прокомментировала девушка свои снимки.

На присланных фотографиях видно, что посреди тротуара расположен коммуникационный люк. Его тяжелая чугунная крышка сдвинута в сторону. Из люка торчат провода, похожие на телефонные или интернет-кабели.

Призываем одесситов быть острожными и обязательно подсвечивать дорогу фонариком.