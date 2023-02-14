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Будут ли отключать свет в Одессе 14 февраля?

Будут ли отключать свет в Одессе 14 февраля?

Сегодня, во вторник, 14 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии все же будут применяться графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.

По информации ДТЭК, за последние 10 дней энергетики устранили более 800 аварий на сетях компании. Вместе с тем, ситуация остается сложной из-за сетевых ограничений на инфраструктуре НЭК Укрэнерго после масштабной аварии 4 февраля.

«С 4 по 13 февраля 206 бригад ДТЭК круглосуточно ремонтировали сети компании, чтобы вернуть свет в дома жителей Одессы и Одесского района. Всего устранили 10 аварий на высоковольтных сетях, 67 – на сетях среднего и 760 – на сетях низкого напряжения. Основная причина аварий – перегрузка сетей.
Вместе с тем в области происходят сетевые ограничения. Причина – поврежденное из-за обстрелов и аварий оборудования НЭК Укрэнерго»,

– сказано в сообщении.

Это означает, что, несмотря на то, что дефицита мощности в энергосистеме на сегодняшний день нет, электроэнергия не может передаваться от генерации к потребителям по высоковольтным сетям из-за их разрушения.

С графиками почасовых отключений в Одесском регионе можно ознакомиться здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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