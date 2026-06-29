Ключевые моменты:

Ограничения действуют сегодня, 29 июня, в период с 08:00 до 17:00.

Изменения в графике городского транспорта вызваны временным отключением электроэнергии.

Работа трамвайного маршрута №1 временно приостановлена.

Маршрут №7 курсирует по сокращенной схеме

Изменения трамвайных маршрутов 29 июня

В связи с ремонтом энергоинфраструктуры в понедельник, 29 июня, одесситам придется временно скорректировать свои привычные маршруты.

Как сообщили в мэрии, с 8:00 до 17:00 в связи с отключением электроэнергии:

трамвайный маршрут №1 будет временно приостановлен.

трамвайный маршрут №7 будет курсировать 11-я станция Люстдорфской дороги – Херсонский сквер.

Одесская мэрия призывает горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Энергетики обещают возобновить подачу напряжения, а транспортники — вернуть трамваи на стандартные графики сразу после 17:00.

ОБНОВЛЕНО

Как сообщили в мэрии, работа трамвайных маршрутах N1 и N7, 7к полностью восстановлена.

Однако из-за работ ДТЭК временно не работает трамвай Nº20.

По трамвайному маршруту курсирует автобус N20тр.

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