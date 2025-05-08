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Прогноз погоды в Одессе на 9 мая

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Облачно. Утром и днем дождь.

Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 10-12°C, днем 12-14°C.

Температура морской воды 12-13°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 мая

Облачно, облачно. Дождь, утром и днем местами значительный. Местами гроза.

Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 7-12°C, днем 9-14°C, местами до 17°C.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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