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Прогноз погоды в Одессе на 29 апреля

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°C тепла, днем 14-16°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 апреля

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°C тепла, на поверхности почвы местами в воздухе заморозок 0-3°C, днем 14-19°C.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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