Прогноз погоды в Одессе на 29 апреля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°C тепла, днем 14-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 апреля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°C тепла, на поверхности почвы местами в воздухе заморозок 0-3°C, днем 14-19°C.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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