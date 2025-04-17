Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°C тепла, днем 15-17°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 апреля
Переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°C тепла, днем 15-20°C, местами до 23°C.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
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