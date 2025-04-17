Почему рыба становится токсичной

На сегодня, согласно информации департамента здравоохранения, случаев отравления токсичными морепродуктами в Одессе не зафиксировано. По мнению экологов, рыба, выловленная в Одесском заливе, для употребления в пищу пока не опасна. Но с повышением температуры морской воды ситуация может измениться.

Если сейчас, по словам экоактивиста Владислава Балинского, мазут в море находится в виде сгустков, то с приходом жары он перейдет в мелкодисперсную фракцию и может снова вернуться в толщу воды. Поэтому летом и осенью выловить «мазутную» рыбу вполне реально.

— Рыба будет токсичной, — считает руководитель научного отдела нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев, — Через пищевые цепи — зоопланктон, фитопланктон — мазут проникнет в ее организм.

Кефаль на Привозе

Прежде всего токсичные соединения усваивают планктон, водоросли, придонные черви. А они являются пищей для придонных рыб — черноморских бычков, камбалы и кефали. К тому же поедая свой корм, рыба может также проглотить мелкодисперсный мазут. И, в свою очередь, будет накапливать в тканях собственного организма токсичные вещества.

Любимые многими рачки и креветки вообще питаются всем, что попадает на дно. Поэтому мазут может содержаться в их тканях. Поглощают нефтепродукты и моллюски — мидии и устрицы. Они ведут прикрепленный образ жизни, фильтруют морскую воду, пропуская ее через себя, и также могут накапливать нефтепродукты.

От «мазутной» рыбки лучше отказаться

У рыбы, выловленной в загрязненных мазутом водах, может быть характерный запах нефти. Возможно, она даже будет покрыта небольшой прозрачной пленкой. Понятно, что употреблять в пищу такую рыбу рискованно. А если человек все же «мазутную» рыбку съест, то размер причиненного вреда будет зависеть от того, сколько мазута в ней содержится.

Употребление в пищу морских «деликатесов» с большим содержанием вредных веществ может вызвать пищевые отравления, отмечают в Одесском областном центре общественного здоровья. Тошнота, рвота и другие признаки интоксикации — традиционные сопутствующие симптомы для человека, в организме которого оказались загрязненные мазутом продукты питания.

Однако специалисты считают, что летальный исход — крайне маловероятный сценарий. А в случае употребления рыбы со следами нефтепродуктов, которые не ощущаются органолептически, вероятность подобных последствий мала.

Но накопления загрязняющих веществ в организме важно избегать в любом случае, подчеркивают медики. Если мы едим загрязненную рыбу, то снижаем способность иммунной системы противостоять токсинам. Они способны накапливаться в организме. И их действие может сказываться не сразу, а через определенное время. К тому же в составе мазута содержатся канцерогенные вещества, которые увеличивают риск развития раковых заболеваний.

О процессуальных доказательствах и подопытных ракообразных

Кажется логичным, что рыбу, выловленную в Одесском заливе после Керченской катастрофы, необходимо проверять на содержание в ее тканях мазута.

Однако похоже, что пока такими исследованиями в Украине не занимается никто.

— После Каховской катастрофы, насколько я знаю, были какие-то специальные мониторинговые программы Национальной службы здоровья. А что после Керчи — не знаю, — говорит заведующий отделом оценки состояния морских экосистем Института морской биологии НАН Украины Михаил Сон. — Связанные с этим исследования могут вестись по оценке катастрофы как преступления, нанесения ущерба. Этим занимается Госэкоинспекция. Там уже могут целенаправленно заказать какие-то работы, анализы. Но возможными будут только действия, которые являются процессуальными доказательствами в рамках законных процедур. Нельзя просто принести им мидию, чтобы они что-то померили.

Михаил Сон

Функция же Института морской биологии — отслеживание ситуации и исследование самих выносов нефти.

— Берется само вещество и тестируется его ядовитость для культур модельных организмов, например, мелких ракообразных, — объясняет ученый. — Их помещают в воду, которую загрязняют этим веществом на определенное время. Затем наблюдают, начинают ли те умирать, с какой скоростью, какая часть из них умрет. Но эти методы — определение общей опасности для окружающей среды. Где-нибудь в российской Анапе все покрыто слоем мазута. У нас — его следы. И такого опасного воздействия нет. Но рыбы могут глотать какие-то сгустки.

Вода — под контролем, морепродукты — нет

То есть шанс выловить в Одесском заливе «мазутную» рыбку есть. Хотя кефаль и камбала на прилавках базаров вроде бы нефтью не пахнут…

Но вот узнать, содержатся ли в рыбе нефтепродукты, рядовому потребителю оказалось практически нереально.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, как и отмечал Михаил Сон, нам в исследовании рыбы на наличие мазута отказали. Предложили обратиться по этому поводу в Госпродпотребслужбу.

Проводить анализы рыбы, мидий и креветок как продуктов питания имеет право Одесская государственная региональная лаборатория, относящаяся к этому ведомству. Ее отделения должны работать на всех одесских рынках. Но выяснилось, что рыбу там проверяют на содержание тяжелых металлов и червей-паразитов. А вот исследования на наличие мазута, как ответили нам в центральном офисе лаборатории, не проводят вообще.

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней занимается контролем качества морской воды. Специалисты проводят анализ ее проб на загрязнение. Здесь уверяют, что концентрация вредных веществ в морской воде не превышает нормы. А ситуация находится под постоянным контролем.

Мониторинг воды на Одесском побережье

Продолжает мониторинг побережья Черного моря и Государственная экологическая инспекция. 9 апреля специалистами были отобраны пробы морской воды в районе 16-й станции Большого Фонтана на предмет возможного наличия в ней нефтепродуктов. По результатам обследования новых случаев загрязнений не выявлено.

Так что одесситам остается надеяться, что, по результатам анализов морской воды, все же можно будет открыть пляжный сезон. Ну а проверять морепродукты на содержание мазута начнут, предположительно, в случае специального распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА.

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