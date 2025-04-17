Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°C тепла, вдень 15-17°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 квітня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 15-20°C, місцями до 23°C.
На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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