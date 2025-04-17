Одесская Аллея Героев накануне Пасхи

Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня

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Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8°C тепла, вдень 15-17°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 18 квітня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 15-20°C, місцями до 23°C.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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