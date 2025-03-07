Прогноз погоды в Одессе на 8 марта
Солнечно. Без осадков.
Ветер южный, 1-2 м/с.
Температура ночью 3-6°C тепла, днем 8-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 марта
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 1-2 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 15-20°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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